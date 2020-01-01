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Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

Denizli’de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan sürücü, ceza yazıldıktan sonra polislerin işlem yaptıkları esnada, arabasına binerek kaçtı.

İHA | 01.01.2020 - 09:56..
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Denizli'de yeni yıla girilmesi ile birlikte polis tarafından önceden belirlenen noktalarda trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde alkol ve emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Uygulamalar esnasında polis ekipleri, N.D. idaresindeki lüks aracı durdurdu. Ardından yapılan alkol muayenesinde sürücünün 1.0 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsa alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL trafik cezası yazılırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

ARACINA BİNİP KAÇTI

Trafik polisleri N.D.’ye ehliyetine el konulduğu için direksiyon başına geçemeyeceğini, bu yüzden ehliyeti olan ve alkollü olmayan birisinin gelerek aracını hareket ettirebileceğini, aksi durumda aracın çekici vasıtası ile otoparka götürüleceğini söyledi. Bunun üzerine N.D., beklemeye başladı. Ancak işlemler devam ettiği sırada polis memurları kontak anahtarını almak için araca yönlendiği sırada hızlı davranan N.D., otomobile koşarak binip hızla olay yerinden uzaklaştı.

POLİS DURDURMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARILI OLAMADI

Bu sırada bir polis memuru aracın arka camına vurarak sürücüyü durdurmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı ve sürücü bir anda gözden kayboldu. Ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

"BEN TÜRK DELİKANLISIYIM"

N.D., ceza yazıldığı esnada kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ‘ne kadar ceza yediniz’ sorusuna ise “Ben ceza yemedim ben gönül cezası yedim. Sevgilim ve aşkımla restorandan geliyorum, evime gidiyorum. Ben ceza yedim, ben ceza falan yemedim. Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz.” şeklinde açıklama yaptı.

Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

KAÇAK BAŞKA SÜRÜCÜYÜ YUNUS POLİSİ YAKALADI

Denetimler esnasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir başka alkollü sürücü ise yunus ekipleri tarafından uygulama noktasından yaklaşık 1 kilometre ileride durduruldu. Denetimlerde çok sayıda sürücüye, alkollü araç kullanmak başta olmak üzere kurallara uymamaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

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