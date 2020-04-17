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Alkollü sürücü, taklalar atarak durabildi

Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi'nde alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra zik zak çizerek taklalar attı.

İHA |
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Alkollü sürücü, taklalar atarak durabildi

İstanbul Sarıyer ilçesi Hacıosman Bayırı Caddesi üzerinde, Tarabya istikametine seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 34 GZ 8344 plakalı otomobil, sürücüsünün alkollü olmasından dolayı önce zikzak çizdi, ardından da takla atarak durabildi.

Alkollü sürücü, taklalar atarak durabildi

Alkollü sürücü, taklalar atarak durabildi

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Otomobilin takla attığını gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araç içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Alkollü sürücü, taklalar atarak durabildi

POLİS, ARAÇTAKİ TÜRK BAYRAĞINI DİKKATLE ALDI

Olay yerine gelen trafik polislerinden birisi de takla atan otomobil içindeki Türk bayrağını dikkatlice yanına aldı. Bu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Kaza yerine çağrılan çekici ile otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Alkollü sürücü, taklalar atarak durabildi

Bir süre boyunca trafiğe kapatılan cadde, otomobil kaldırıldıktan sonra tekrar açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Alkollü sürücü, taklalar atarak durabildi

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