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İstanbul'da alkollü sürücü süratle taksiye çarptı

Alkollü sürücü, hatalı sollama yapması sonucu süratli bir şekilde karşı yönden gelen taksiyle, kafa kafaya çarpıştı.

İHA | 16.09.2019 - 09:36..
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Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde, gece saatlerinde arkadaşıyla birlikte alkol aldığı iddia edilen bir sürücü, hafif ticari araca binerek yola çıktı.

VİRAJI DÖNERKEN SOLLAMAK İSTEDİ

Sahil yolunun boş olmasını fırsat bilen sürücü, sürat yaparak seyretmeye başladı. Sürücü, tam virajı döneceği esnada önüne çıkan otomobili sollamak istedi. Ancak sürücü, karşı yönden gelen taksiyi son anda görünce duramayarak feci şekilde çarptı. Çarpma sonucu her iki araçta kullanılamaz hale gelirken, taksinin içerisindeki yolcular hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da alkollü sürücü süratle taksiye çarptı ViDEO

TAKSİDEKİ KADIN KORKUDAN BANKTAKİ ADAMA SARILDI

Görüntülerde, trafik seyrettiği esnada süratli gelen hafif ticari araç önündeki otomobili sollamak istiyor. Sürücü, o esnada karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpıyor. Vatandaşlar, korkudan oturdukları yerden sıçrıyor. Taksinin ön koltuğunda oturan kadın yolcu, panikle araçtan inerek bankta oturan bir adama sarılıyor. Vatandaşlar, taksi ve hafif ticari araçtakilerin durumunu kontrol ediyor. Sürücülerin ise kazanın şokunu atlamadıkları görülüyor.

"EĞER TAKSİ OLMASAYDI DİREKT DENİZE UÇACAKTI"

Kazayı gören Ahmet Yaman, “Sürücü alkollüydü, birdenbire direksiyonu kırıp sollamaya kalktı. Sonra taksiye direkt kafadan vurdu. Bayağı şiddetli bir kaza oldu, müşteri şoka girip taksiden atladı. Sağa ve sola kaçıştılar, arkadaşlarımız tuttu. Yani o şokta, sürücü o şiddetle ön koltuktan yan koltuğa zıpladı. Hafif yaralı vardı, sürücü aşırı derecede alkollüydü, alkol şişeleri vardı. Onlar da sağa ve sola saçıldı. Bayağı gürültülü bir kazaydı, frene falan basmadan direkt vurdu. Eğer taksi olmasaydı direkt denize uçacaktı.” dedi.

İstanbul'da alkollü sürücü süratle taksiye çarptı

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza hakkında gerekli incelemeleri yapıp tutanak tuttuktan sonra sürücülere adli ve idari işlem uyguladı. Uzun süre aksayan trafik, kullanılamaz hale gelen araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

İstanbul'da alkollü sürücü süratle taksiye çarptı

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