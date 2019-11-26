taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7424
Euro
6.3288
Altın
1454.82
Borsa
105382.47
Gram Altın
268.664
Bitcoin
41496.03

Alkollü sürücü tırla çarpıştı: 1 ölü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile tır kafa kafaya çarpışırkeni kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İHA | 26.11.2019 - 06:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Malkara-Hayrabolu yolu üzeri Erenler mevkiinde, Hayrabolu istikametine seyrederken şerit ihlali yaptığı iddia edilen Ersin Çekiç (48) yönetimindeki 59 SL 840 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Demir yönetimindeki 59 LJ 153 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı -1

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Feci kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde sürücü Ersin Çekiç ve araçta bulunan annesi Nefize Çekiç (68) ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Ersin Çekiç ve annesi Nefize Çekiç, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı -2

YARALI KADIN KURTARILAMADI

Yaralılardan Nefize Çekiç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı -3

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Tedavisi için Süleymanpaşa ilçesine sevk edilen sürücü Ersin Çekiç’in alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı -5

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı -7

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

100
Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

47
Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

45
Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

49
İzmir'de suya yüzde 15 zam kararı alındı

İzmir'de suya yüzde 15 zam kararı alındı

40
İstanbul kadına şiddete karşı turuncu renge büründü

İstanbul kadına şiddete karşı turuncu renge büründü

11
ABD'de ülke toprağının yüzde 1,4'ü, 50 kişinin elinde

ABD'de ülke toprağının yüzde 1,4'ü, 50 kişinin elinde

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir