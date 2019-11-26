Alkollü sürücü tırla çarpıştı: 1 ölü

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İstanbul'da et denetimi: 4 bin 500 işletmeye ceza

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetlenen işletmelerden 4 bin 500'ünün uygunsuz bulunduğunu, 26 milyon 500 bin liralık idari para cezası uygulandığını duyurdu.