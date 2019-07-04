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Alkollü sürücü yol ortasında sızdı

Aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce park halindeki araçlara çarptı ardından da sokak ortasına park ettiği aracında sızıp kaldı.

DHA | 04.07.2019 - 03:34..
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İstanbul Kağıthane'de bir sürücü önce araçlara çarptı sonra direksiyon başında uyudu.

Mesut Sarıgöl isimli şahıs, otomobille oturduğu mahalleye geldi. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen Sarıgöl, Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak'ta park halindeki otomobillere çarparak bir süre ilerledi ardından da sokak ortasında aracını durdurarak direksiyonda sızıp kaldı.

UYANDIRAMAYINCA POLİSİ ARADILAR

Mahalle sakinleri ilk olarak Sarıgöl'ü uyandırmaya çalıştı. Ancak ne yaptılarsa başarılı olamadılar. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ilk olarak sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca, Sarıgöl'ün alkol komasına girmiş olma ihtimaline karşı sağlık ekibi istendi.

SEDYEYE ALININCA KENDİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de ilk olarak Sarıgöl'ü uyandırmaya çalıştı. Başarılı olamayan sağlık ekipleri, Sarıgöl'ü hastaneye götürmek için sedyeye almak istedi. Sedyeye bindirilen Sarıgöl, sedyeye alındıktan sonra kendisine geldi. Sarıgöl daha sonra hastaneye kaldırıldı. Sarıgöl'ün kullandığı otomobilin çalıştığı şirkete ait olduğu öğrenildi.

Alkollü sürücü yol ortasında sızdı

Alkollü sürücü yol ortasında sızdı

Alkollü sürücü yol ortasında sızdı

Alkollü sürücü yol ortasında sızdı

Alkollü sürücü yol ortasında sızdı

Alkollü sürücü yol ortasında sızdı

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