Alkollü sürücü yol ortasında uyuyakaldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Bulvarı'nda alkollü olan genç, motosikletiyle ilerlediği esnada alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

MOTORDAN DÜŞÜP UYUDU

Çarpmanın etkisiyle motordan düşen sürücü, yoldan geçen arabalara aldırış etmeden yol ortasında uyuyakaldı. Yol ortasında uyuyakalan genci gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar yardımıyla kaldırılan genç, yol kenarına alındı. Bir süre sonra uyuyan genç, kendisine yardım eden genç ile konuşmaya başladı.

SAĞLIK GÖREVLİSİ NE KULLANDIĞINI SORDU

Ayakta durmakta zorlanan genç, daha sonra dengesini kaybederek yere düşerken olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genci uyandırmaya çalıştı. Genç, sağlık görevlisinin "Ne kullanıyorsun?" sorusuna "Alkol" diye cevap verdi. Alkollü genç, sağlık görevlisinin "Bize ne kullandığını söyle. Kaçak içmedin dimi. Bu bizim için çok önemli." sorusuna ise "Normal alkol aldım." cevabını verdi.

BİR ANDA AĞLAMAYA BAŞLADI

Sağlık görevlilerin ikna etmeye çalıştığı sırada bir süre ağlayan genç, daha sonra yerden kaldırıldı. Ambulansa konulmak istenen genç, burada sağlık görevlilerine direndi. Bir vatandaşın yardımıyla bariyerden geçirilen alkollü genç, ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Olay yerinde kalan motosiklet ise polis ekipleri tarafından çekiciye konularak, otoparka götürüldü.