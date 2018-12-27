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Alkollü sürücüden park savunması

Ankara'da İnsan Hakları Anıtı'nın yanında merdivenlere park eden sürücü ilginç bir savunma yaptı.

İHA | 27.12.2018 - 08:17..
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Olay, Çankaya ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi’nde gece yarısı yaşandı. Yüksel Caddesi üzerinde seyreden otomobil, caddenin araç trafiğinin bittiği yerde sürücüsü Hasan Ali K'nin tabelalara aldırmaması sonucu, hızla yaya alanına girdi.

Alkollü sürücüden park savunması

Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırmayan şahıs, Yüksel Caddesi'nde Atatürk Bulvarı istikametinde ilerlemeye devam etti. İnsan Hakları Anıtı’nın yanına kadar gelen otomobil, buradaki merdivenlerde asılı kaldı. Merdivene geldiğini anlayamayan sürücü, aracı zorlayarak ilerlemeye çalıştı.

300 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI

Şahsın ne yapmaya çalıştığına anlam veremeyen vatandaşlar, adamı araçtan indirmek için ikna etmeye çabaladı. Daha sonra olaya müdahale eden polis ekipleri, şahsı araçtan indirerek kontak anahtarına el koydu. Polis ekiplerinin yaptığı testte, şahsın 300 promilin üzerinde alkollü olduğu anlaşıldı.

Alkollü sürücüden park savunması

POLİSLER ANAHTARI ELİNDEN ALDI

Yaya alanına dalan aracı durdurmaya çalıştıklarını aktaran caddedeki bir seyyar kokoreççi, “Burada bir duba açık, buraya normalde polis araçları giriyor. Sarhoş birden buradan daldı. Biz ‘dur’ dedik, bir yere kadar peşinden koştuk. Az ilerideki nöbetçi polis arkadaş da ‘dur’ dedi. Durmadı, o yine gitti, az ileride merdivenlerde kaldı. Çıkarmaya çalıştı, çabaladı ama ‘küt’ dedi kaldı. Polis arkadaşlar da çevreye zarar verir diye anahtarı elinden aldı.”

Alkollü sürücüden park savunması


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