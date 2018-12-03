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Alkollü sürücüden polise: Müebbet mi vereceksin

Konya’da alkollü olarak yakalanan sürücü, polise tepki gösterdi ancak ceza almaktan kurtulamadı.

İHA | 03.12.2018 - 11:31..
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Olay, gece saatlerinde Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Büyükkeçeciler Sokak üzerinde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, seyir halindeki 42 FBH 35 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Alkollü sürücüden polise: Müebbet mi vereceksin

POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Araçtan indirilerek ehliyet ve ruhsat kontrolünün ardından alkol muayenesi yapılan sürücü Ali M.’nin 1.32 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü; aracı ilk park halinde gören polis ekiplerinin, kendisinin başka bir yerde durabileceğini ve alkollü şekilde gidebileceği söylediğini iddia ederek, polis ekiplerine tepki gösterdi.

Alkollü sürücüden polise: Müebbet mi vereceksin

"KARAKOLA GİTSEM NE MAHKEMEYE GİTSEM NE"

Uzun süre polisle diyalog yaşayan alkollü sürücünün, “Tamam ne gerekiyorsa yap, uzatma. Alkollüyüm tamam, ne yapacaksın müebbet mi vereceksin. Karakola gitsem ne mahkemeye gitsem ne” diye konuşması dikkat çekti.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 500 lira idari para cezası kesilirken, araç sigortasız olduğu için de otoparka çekildi.

Alkollü sürücüden polise: Müebbet mi vereceksin

Alkollü sürücüden polise: Müebbet mi vereceksin

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