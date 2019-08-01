Alkollü sürücülerin kullandığı cip ile otomobil çarpıştı

Zonguldak'ta saat 23.00 sıralarında Kışla Kavşağı'nda kaza meydana geldi.

Elmatepe mevkiinden ters yola girerek ilerleyen Metin A. yönetimindeki cip, karşı yönden gelen Murat C. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç da hasar görürken, yaralanan olmadı.

2 SÜRÜCÜ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

Cip sürücüsü Metin A., 3.28 promil alkollü çıkarken, aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti. Polis yaptığı incelemede cipi Metin A.'nın kullandığını belirledi. Otomobil sürücüsü Murat C.'nin ise 1.94 promil alkollü olduğu belirlendi.

Metin A.'ya ikinci kez alkollü araç kullanmak suçundan işlem yapıldı. Murat C.'ye ise alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Her iki sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















