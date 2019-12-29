Alkollü sürücünün çarptığı otomobil 300 metre savruldu

İstanbul Fatih'te alkollü olduğu öğrenilen Afgan uyruklu Muhammed Haşim Nuri, 34 RY 4064 plakalı otomobili ile Unkapanı yönünden Aksaray yönüne doğru makas atarak ilerliyordu.

300 METRE SAVRULDU

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan Aydın Yıldız idaresindeki 34 ZF 3874 plakalı otomobile, arkadan çarptı. Alkollü sürücü, yaptığı aşırı hız nedeniyle önündeki otomobili 300 metre ileri savurdu. Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralı bir kadını alarak hastaneye götürdü.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

300 metre savrulan otomobil içindeki sürücü Aydın Yıldız ve yanında bulunan Sadık Kaya, isimli kişi kazayı yara almadan kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle yolun yan tarafında bulunan bir yolcu otobüsünde hasar oluştu. Afgan uyruklu alkollü sürücü ise daha sonra alkol promil testine tabi tutuldu. Sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"HIZLA GELEN ARABA ARKADAN BİZE"

Kazayı yaşayan otomobil sürücüsü Aydın Yıldız, “50 ile gidiyordum. Yavaş yavaş giderken, 120-130 kilometre hızla gelen bir araba arkadan vurdu bize. İki kişiydik. Bize vuran arabada herhalde 3 kişi vardı. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yok.” dedi.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.