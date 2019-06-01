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Alkollü sürücünün otomobili polis otosuna çarptı

İzmir’in Urla ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin sürücüsü kavşakta başka bir polis aracına çarptı

AA | 01.06.2019 - 02:38..
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İzmir'İn İskele Mahallesi'nden Urla merkeze doğru seyreden E.Ö. (40) yönetimindeki 35 ZD 784 plakalı otomobil, Uğur Mumcu Kavşağı’nda uygulama yapan trafik polislerinin "dur" ihtarına uymadı.

Alkollü sürücünün otomobili polis otosuna çarptı

POLİS OTOMOBİLİNE ÇARPTI

Kırmızı ışık yanmasına rağmen Urla Uğur Mumcu Kavşağı’ndan geçmeye çalışan araç, o sırada kavşağa giren 35 A 7248 plakalı resmi polis otosuna çarptı.

İki araçta da hasar oluştu.

Alkollü sürücünün otomobili polis otosuna çarptı

E.Ö’nün yapılan kontrollerinde alkollü olduğu ve ehliyetinin daha önceden yeni alkollü araç kullanmaktan dolayı 2 yıl süreyle iptal edildiği tespit edildi.

Alkollü sürücünün otomobili polis otosuna çarptı

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