1 Alkollü sürücünün otomobili polis otosuna çarptı İzmir’in Urla ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin sürücüsü kavşakta başka bir polis aracına çarptı

2 ABD’desilahlı saldırı: 12 ölü ABD´nin Virginia Beach kentinin devlet dairelerinin olduğu merkezde yaşanan siahlı saldırıda en az 12 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

3 Kahramanmaraş'ta aranan 21 kişi yakalandı Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yapılan 'Huzur ve güven uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

4 İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı İzmir’de Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği 5 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı.

5 Call of Duty'nin yeni oyununda YPG esintileri Dünyanın en çok oynanan ve Türkiye'de de oldukça geniş bir pazara sahip olan Call of Duty isimli oyunun yeni sürümünde, YPG'den esinlenildiği açıklandı.

6 Kadını döven genci, çevredekiler darbetti Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hoşlandığı Buse E. ve annesi Zehra E.'ye saldıran Suriyeli Abdulhadi A. (25), mahalleli tarafından darbedildi.