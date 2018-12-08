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Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza

Alkollü sürücü trafikten çekili aracı kullanırken polis ekiplerine yakalandı. Polisin dur ihtarlarına da uymayan sürücüye ceza kesildi.

İHA | 08.12.2018 - 11:48..
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Eskişehir'de Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün ters yönde araç kullandığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan sürücünün 2,75 promil alkollü olduğu tespit edildi.

10 BİN 311 LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücüye, '3'üncü kez alkollü araç kullanmak, trafikten çekili aracı karayolunda kullanmak, ters yönde seyretmek, polisin 'Dur' ihtarlarına uymamak ve ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmaktan' toplam 10 bin 311 lira idari para cezası verildi.

Öte yandan otomobil, trafikten men edildi.

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