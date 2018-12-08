Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza

1 Türk dizileri Filistin'de beğeniyle izleniyor Filistinliler, Arap ülkelerinde son yıllarda büyük popülarite kazanan Türk dizilerini hayranlıkla izliyor.

2 Putin'den Çipras'a Türk Akımı yanıtı geldi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının Avrupa'ya taşındığı projelere Yunanistan'ın da dahil edilebileceğini söyleyerek "Bunun için Türk ortaklarımızla görüşüyoruz." dedi.

3 Özel tiyatrolara devlet desteği Özel tiyatroların projelerine, profesyonel tiyatrolar için yıllık 80, amatör tiyatrolar için yıllık 18 bin lira ve geleneksel tiyatrolar için de yıllık 15 bin liraya kadar maddi destek sağlanacak.

4 Çingene Kızı'nın 12 parçası ziyarete açıldı Çingene Kızı mozaiğinin ABD'den Gaziantep'e getirilen 12 parçası, Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle görücüye çıktı.

5 Fransa'da eylemler başladı Başkent Paris'te göstericiler sokaklara döküldü.

6 Eroinler polis köpeği Odin'den kaçamadı Polis köpeği Odin, 1 ton 271 kilogram eroinin yakalanmasına yardım ederek rekor ağırlıkta uyuşturucu madde buldu.