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Alkollü yaralının tedavi olmamakta direndi

Ankara'da karşıdan karşıya geçerken ticari taksinin çarptığı alkollü şahsın, tedavi olmamak için gösterdiği direnç, polisleri pes ettirdi.

İHA | 01.12.2018 - 07:21..
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Çankaya ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’nde gece yarısı meydana gelen kazada, Ziya Gökalp Caddesi üzerinden Kolej istikametinde seyir halinde olan 06 T 5921 plakalı ticari otomobil, Mithatpaşa Üst Geçidi’nin altında yolun karşısına geçmeye çalışan Tuncay A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaya, bacağından yaralandı.

Alkollü yaralının tedavi olmamakta direndi

TEDAVİ OLMASI İÇİN İKNA EDEMEDİLER

Kazayı gören uygulama görevindeki polis ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Tuncay A.’nın yaralı bacağına müdahale etmek isteyince dirençle karşılaştı.

Alkollü yaralının tedavi olmamakta direndi

Alkollü olduğu belirtilen şahıs, sağlık ekiplerine “Hayır” diye bağırarak tedavi olmak istemediğini söyledi. Ayakta tedavi etme teklifini geri çeviren şahıs, “Bir an önce ölmek istiyorum” diye bağırdı. Ayakta durmakta güçlük çeken yaralıyı ambulansa bindirmek için dakikalarca dil döken polis ekipleri, şahsı bir türlü ikna edemedi.

Alkollü yaralının tedavi olmamakta direndi

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM" DEYİP UZAKLAŞTI

Şahsın, defalarca tüm suçun kendisinde olduğunu, hiç kimseden şikayetçi olmadığını ve tedavi olmak istemediğini tekrarlamasının ardından sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan taksi sürücüsünün evine bırakma teklifini de reddeden Tuncay A., aksayan bacağına aldırmadan cadde üzerinde Kolej istikametinde yürüyerek gözden kayboldu.

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