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Alkollüyken rastgele ateş açtı, sokaktaki kişiyi öldürdü

İzmit’te geçen cumartesi gecesi sokak ortasında başından vurularak öldürülen şahsın, katil zanlısı yakalandı. Zanlının, sokaktaki gürültü nedeniyle rastgele ateş ettiği öğrenildi.

DHA | 11.11.2019 - 16:33..
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Motosikletiyle İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'taki evine giden 34 yaşındaki Alim Kazancı, yolda gördüğü gençlerle sohbet ettiği sırada başından vurularak ağır yaralandı.

Kazancı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Alkollüyken rastgele ateş açtı, sokaktaki kişiyi öldürdü

Alim Kazancı

KONTEYNERİN İÇERİSİNDE YAKALANDI

Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde Alim Kazancı’nın yeğeni Hüseyin Ü.’nün ifadesini aldı. Hüseyin Ü.’nün ifadesinde, arkadaşı Doğan K. ile birlikte alkol aldıklarını, sokaktan gürültü gelmesi üzerine Doğan K.’nin nişan almadan yola doğru ateş ettiğini söylemesi üzerine bu kişiyi aramaya başlayan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonrasında şüpheliyi Yahyakaptan Mahallesi’ndeki bir prefabrik konteynerin içerisinde yakaladı.

Alkollüyken rastgele ateş açtı, sokaktaki kişiyi öldürdü

DAHA ÖNCEDEN SABIKA KAYDI ÇIKTI

Daha önce adam yaralama suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenilen Doğan K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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