Alkollüyken rastgele ateş açtı, sokaktaki kişiyi öldürdü

Motosikletiyle İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'taki evine giden 34 yaşındaki Alim Kazancı, yolda gördüğü gençlerle sohbet ettiği sırada başından vurularak ağır yaralandı.

Kazancı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Alim Kazancı

KONTEYNERİN İÇERİSİNDE YAKALANDI

Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde Alim Kazancı’nın yeğeni Hüseyin Ü.’nün ifadesini aldı. Hüseyin Ü.’nün ifadesinde, arkadaşı Doğan K. ile birlikte alkol aldıklarını, sokaktan gürültü gelmesi üzerine Doğan K.’nin nişan almadan yola doğru ateş ettiğini söylemesi üzerine bu kişiyi aramaya başlayan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonrasında şüpheliyi Yahyakaptan Mahallesi’ndeki bir prefabrik konteynerin içerisinde yakaladı.

DAHA ÖNCEDEN SABIKA KAYDI ÇIKTI

Daha önce adam yaralama suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenilen Doğan K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.