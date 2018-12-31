Alkolü fazla kaçırınca direksiyon başında sızdı

Karaman’da, caddeye gelişi güzel park edilen otomobilin içinde kimliği tespit edilemeyen bir kişinin kıpırdamadan yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Adrese gelen sivil polis ekibi, aracın şoför mahallinde bir kişiyi yatar vaziyette buldu.

SAĞLIK EKİBİ ÇAĞRILDI

Şahsı kendine getirebilmek için bir süre uğraşan ekip, sonuç alamayınca sağlık ekibini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bir türlü uyandırılamayan şahsı, polislerinin de yardımıyla otomobilden çıkararak ambulansa aldı. Daha sonra alkollü şahıs, tedavisi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesine götürüldü.



Trafik polisi, caddeye gelişi güzel park edilen şahsın otomobilini çekiciyle oto parka çektirdi.



