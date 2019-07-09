taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7295
Euro
6.4259
Altın
1394.54
Borsa
98695.44
Gram Altın
256.546

Alkollü otobüs şoförü şerit değiştirince yakalandı

Mersin'de, sık şerit değiştirdiği için polisin şüphelenip, durdurduğu, turizm şirketine ait yolcu otobüsünün şoförü, yapılan kontrolde 0,90 promil alkollü çıktı. Şoförün ehliyetine el konuldu.

DHA | 09.07.2019 - 09:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin'de Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Silifke ilçesinden Konya yönüne giden H.T. yönetimindeki 42 KC 445 plakalı yolcu otobüsünü, sık şerit değiştirmesinden şüphelenerek takibe aldı.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

İçinde yolcu olmasına rağmen yolda sürekli şerit değiştiren otobüs, trafik polisi ekiplerince durdurulduktan sonra sürücüsüne alkol testi yapıldı. 0,90 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü H.T. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatılırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Alkollü otobüs şoförü şerit değiştirince yakalandı

BAŞKA ŞOFÖR GELDİ

Otobüs, içinde bulunan yolcularla birlikte başka bir sürücüye teslim edilerek, yeniden hareket ettirildi.

Alkollü otobüs şoförü şerit değiştirince yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

168
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

110
Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

74
İstanbul'da 176 askere gözaltı

İstanbul'da 176 askere gözaltı

80
Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

25
Adana'da polise bıçaklı saldırı

Adana'da polise bıçaklı saldırı

40
Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir