Alkolün etkisiyle düşen kişi, polisin elini bırakmadı

Ereğli ilçesi Uzunmehmet Mahallesi’nde, iddiaya göre aldığı alkolün etkisiyle düşerek yaralanan İ.İ.(39), çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polise direnerek, ambulansa binmek istemedi.

KENDİSİNİ İKNA EDEN POLİSİN ELİNİ BIRAKMADI

İ.İ.'yi bir polis memuru ikna etti. Ambulansa binen İ.İ., polis memurunun elini tutarak "Beni bırakma ağabey" dedi, kendisiyle hastaneye gelmesini istedi. Polis memuru da İ.İ.’nin isteği üzerine ambulansa bindi. Özel hastanede tedaviye alınan İ.İ.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.