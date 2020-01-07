Alman askerleri Irak'tan çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, bölgede gerilimi üst düzeye çıkardı.

ALMANLAR ÇEKİLDİ

Amerika ile İran arasında savaş senaryoları yazılırken, Irak'ta askerleri bulunan Almanya da harekete geçti.

Almanya Savunma Bakanlığı, DEAŞ ile mücadele amacıyla bulunan askerlerini savaş tehdidine karşı bölgeden çekme kararı aldı.

KARŞILIKLI VURACAĞIZ TEHDİTLERİ

Bilindiği üzere; İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'taki ABD üslerine yönelik bazı saldırılarda bulundu.

İran'daki tüm üst düzey isimler de Amerikan askerlerinin öldürülmesi için planlar yaptıklarını açık açık dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'ın ise bu tehditlere cevabı oldukça net oldu.

Başkan Trump, herhangi bir saldırı olması durumunda İran'da belirlenen 52 noktanın vurulacağını dile getirdi.