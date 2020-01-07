taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9662
Euro
6.6746
Altın
1566.45
Borsa
112858.67
Gram Altın
300.084
Bitcoin
47207.74

Alman askerleri Irak'tan çekiliyor

Amerika ile İran arasında yaşanan gerilimin ardından endişelenen Almanya, askerleri bölgeden çekme kararı aldı.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 11:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, bölgede gerilimi üst düzeye çıkardı.

ALMANLAR ÇEKİLDİ

Amerika ile İran arasında savaş senaryoları yazılırken, Irak'ta askerleri bulunan Almanya da harekete geçti.

Almanya Savunma Bakanlığı, DEAŞ ile mücadele amacıyla bulunan askerlerini savaş tehdidine karşı bölgeden çekme kararı aldı.

KARŞILIKLI VURACAĞIZ TEHDİTLERİ

Bilindiği üzere; İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'taki ABD üslerine yönelik bazı saldırılarda bulundu.

İran'daki tüm üst düzey isimler de Amerikan askerlerinin öldürülmesi için planlar yaptıklarını açık açık dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'ın ise bu tehditlere cevabı oldukça net oldu.

Başkan Trump, herhangi bir saldırı olması durumunda İran'da belirlenen 52 noktanın vurulacağını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir
Trump, kızını Evanjeliklere gelin veriyor
Büyük kızı Ivanka Trump, Yahudi Jared Kushner'le evli olan Donald Trump; küçük kızını da Lübnanlı Evanjelik Michael Charbel Paul'e evlendirecek.
Nijerya’da patlama: 30 ölü, 35 yaralı
Borno bölgesindeki bir köprüde el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
Avustralya'da çıkan yangında son durum
Ülkede yaklaşık 6 milyon hektar alanı yok eden yangınlarda, 2 bin civarında evin kül olduğu kaydediliyor.
İngiltere'de yaşayan kadın 15 yıldır bebek pudrası yiyor
Paington kasabasında yaşayan Lisa Anderson, 30 dakikada bir banyoya giderek pudra yediğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

122
Polisten vatandaşa darp iddiası

Polisten vatandaşa darp iddiası

486
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

100
Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

59
Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

540
Patates ve kuru soğan ihracatına kısıtlama

Patates ve kuru soğan ihracatına kısıtlama

77
ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir