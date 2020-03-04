Alman bakan Rusya'ya ekonomik yaptırım önerdi

Dünya kamuoyunun en önemli gündemlerinden biri İdlib..

Bu kapsamda, Rusya destekli Esad rejiminin sivillere yönelik saldırılarının önlenmesi için uygulanacak yöntemler de masaya yatırılıyor.

Bu konuya ilişkin bir öneri de Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'den geldi.

"UKRAYNA İÇİN YAPTIK, İDLİB İÇİN DE YAPABİLİRİZ"

Alman basınına yaptığı açıklamalarda bulunan Karrenbauer, Almanya’nın Rusya ile çeşitli ekonomik ilişkiler içinde bulunduğunu belirterek, Rusya’nın her şeyi yapmasına izin vermeyeceklerini göstermek için Ukrayna konusunda yaptırımlar uygulandığını anımsattı.

Bunun şimdi Suriye’ye ilişkin de gündeme gelebilecek bir konu olabileceğine işaret eden Kramp-Karrenbauer, “Rusya’nın Suriye’de ne yaptığını bildiğimizi söylemek lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

"GÜVENLİ BÖLGE VURGUSU"

Kramp-Karrenbauer, İdlib’den kaçanlar için “insani güvenli bölge” oluşturulması konusunda müzakere edilecek önemli ülkelerin Türkiye ve Rusya olduğunu vurgulayarak, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in güvenli bölgeyi yeniden gündeme getirmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bu konuyu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele almak gerektiğine dikkati çeken Kramp-Karrenbauer, “Şansölye Merkel bunu yapıyor ve bu doğrudur.” dedi.