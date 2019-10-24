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Alman Bakan Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye gelecek

Türkiye'nin AB'nin Suriyeli mülteciler için şartları yerine getirmediği takdirde kapıları açacağız tehdidi üzerine Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor.

AA | 24.10.2019 - 20:21..
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Alman Bakan Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye gelecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri görüşmek ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumunu görüşmek üzere Cumartesi günü Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

Alman Bakan Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye gelecek

MÜLTECİLER KONUSUNU GÖRÜŞECEĞİM

Almanya'da Federal Meclis'te yaptığı açıklamada Maas, "Cumartesi günü Ankara'ya gidecem ve şunu net bir biçimde ifade edeceğim; "Türkiye şimdi Mülteciler konusunda uluslararası hukuka uymalı ve siyasi süreci baltalamak yerine desteklemeli" ifadelerini kullandı.

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