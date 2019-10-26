Alman bakan, Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Türkiye'ye gelerek Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki bakan, ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı ilk günlerde küstah açıklamalarda bulunan Alman bakanın, Türkiye'nin uyarılarının ardından ifadelerini yumuşattığı dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Alman Bakan Mass, "Şimdi çok ciddi bir diyalog kurmamız lazım, buna ihtiyaç var. Ortak sorumluluğumuz da var. Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, şu açıklamaları yaptı:

Almanya ile daima yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Barış Pınarı Harekatımıza Almanya'dan gelen ölçüsüz tepkiler sebebiyle maalesef güvenimiz sarsıldı. Almanya'dan beklentimiz aramızdaki müttefiklik ruhuna uygun davranmaları ve terör karşı dayanışma içinde hareket etmeleridir. Almanya'da yaşayan Türkler kendilerini baskı altında hissediyorlar. Havaalanında uçağa binmek isteyen yolculara PKK yandaşlarının nasıl muamele ettiğini görüyoruz.

Esasen bugünkü görüşmelerimizde Suriye meselesini tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı bulduğumuz için memnunum. ABD ve Rusya'nın varılan mutabakatlarla sahada oluşan yeni durumu tanıdıklarını da vurguladım. Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi. Mülteciler gönüllü ve güven içinde dönmeleri gerekiyor, tüm toplantılarımızda bu durumun altını çizdik. Terör örgütünden temizlendikten sonra bölgeye mülteciler yerleştirilecek.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Türkiye-AB ilişkilerini de konuştuk. Almanya ile güçlü bağlarımız ve tarihi ilişkilerimiz var. Biraz önce bahsettiğim tüm konularda da Almanya ile yakın iş birliği içinde olma arzusundayız. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın Johnson, Macron ve Merkel'le bir araya gelmesini de görüştük.

ÖNCE ALMANYA KENDİ İÇİNDE ANLAŞSIN

Öncelikle Almanya kendi içinde anlaşsın. Farklı görüşler olduğunu görüyoruz. Güvenli bölge en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikriydi. Bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz. Samimi çaba sarf ettik. ABD'nin samimi olmadığını sahada gördük.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğü konusu bizim için hassastır. İsrail ve Fransa'nın başını çektiği bazı ülkeler burada terör devleti kurmaya çalışırken kimse hassasiyet göstermiyordu. Biz her zaman gösterdik.

BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı.

F-35'LERDE SON DURUM

Rusya ile son ziyaretimizde daha çok Suriye'yi konuştuk. F-35 konusunda Türkiye'nin bazı çalışmalara katılmaması haksızlıktır çünkü Türkiye F-35 projesinin ortaklarından biridir. ABD tek taraflı bazı adımlar attı. ABD tarafından düzeltilmesi için önemli adımlar var. Trump başından beri söylüyor; F-35'in bazı parçalarını Türkiye üretiyor. Diğer ortaklar da böyle düşünüyor ama mevcut ikili ilişkilerden dolayı böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Düzeleceğine inanıyoruz.

YPG'Lİ TERÖRİST MAZLUM'UN İADESİ

Bu kişi bir teröristtir. Bölücü başı ile birlikte fotoğrafları var. ABD'nin yakalanması için 3 milyon dolar ödül koyduğu kişiyle fotoğrafları var. Türkiye'deki birçok terör saldırısının da sorumlusudur ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir teröristtir.

POMPEO'YA DA SÖYLEDİM

Pompeo'ya da söyledim, bu bir teröristtir. Bunun terörist olduğu belli de ismi ne cismi ne her gün ismini değiştiriyor. Teröristler kod adı kullanır. Bir defa ismini netleştirmek lazım. General Mazlummuş bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Dün akşam bunu net bir şekilde Pompeo'ya telefonda anlattım, ciddiyetini anladı.

Adalet Bakanlığımızın tüm bilgileri bir nota ile ABD'ye ilettik. Kırmızı bültenin de yine bir kopyasını ABD tarafına nota ile ilettik.

TÜRKİYE'YE KARŞI YAPILAN SUÇLAMALAR

Ordumuz insani konulardan en hassas ordudur. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerimizde sivilleri hedef aldığımıza dair iddialar geldi sonradan dile bile getirilmedi. Bu harekat başladıktan sonra Türkler Kürtlere saldırıyor dendi. Tel Abyad ve Resulayn bölgesinin nüfusunun yüzde 90'ı Arap. Kimyasal silah kullandığımız iddia edildi. Trump bile ABC'nin yalan yayınını skandal olarak niteledi ve hatta Twitter hesabına sabitledi. Bu teröristlerin ne çok destekçisi varmış, bunu bu süreçte gördük. En küçük bir ihlal ve şikayet de olsa biz bunu soruştururuz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok net talimatı vardır. En küçük insan hakları ihlalini bile biz tolere etmeyiz. Bizim mücadelemiz terörledir, teröristledir. Her bir iddiayı çok saçma da olsa soruşturuyoruz. SMO'yu DEAŞ'çı ya da cihatçı olarak nitelemek doğru değildir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 3 binden fazla DEAŞ'lıyı onlarla etkisiz hale getirdik. PKK ile mücadele ederken birden DEAŞ'çı oluyorlar. Doğru bir yaklaşım değil."

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Alman Bakan, Mass, "Şimdi çok ciddi bir diyalog kurmamız lazım, buna ihtiyaç var. Ortak sorumluluğumuz da var. Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki. İnsanların acı çekmesini istemiyoruz. DEAŞ ile mücadele henüz sona ermiş değil.

Türk güçlerinin, kuzey Suriye'de kalıcı bir varlığının olmamasını, geçici bir statüko olmasını konuştuk ve teyit ettik. Türkiye bunu kabul etti, bunu memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.