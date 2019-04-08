Alman basını: İstanbul Berlin'in başaramadığını başardı

İstanbul Havalimanı'nın inşa sürecini Berlin'in müstakbel havalimanı ile karşılaştıran Frankfurter Allgemeine Zeitung'daki "İstanbul havalanıyor" başlıklı yorum, Türkiye ve Çin'in yakın gelecekte bir havacılık yarışına gireceğini öngürdü.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan haberde;

"TÜRKİYE VE ÇİN HAVACILIKTA YARIŞA GİREBİLİR"

"Şunun kabul edilmesi gerekiyor: İstanbul, Berlin'in başaramadığını başardı. Türkiye'nin en büyük şehrinin yeni havalimanının faaliyete başlama süreci halihazırda birkaç kez ertelenmişti. Ancak havalimanı, beş yıldan kısa bir zaman alan inşa sürecinin ardından artık faal. Bunun karşısında, Berlin'in havalimanının inşaatı muhtemelen ancak 2020 ya da 2021'de bitecek. Yani planlanan tarihten 10 yıl sonra. İlk açılış törenindense 14 yıl sonra. Ama bu karşılaştırma pek de yerinde değil. Otokratik ülkelerde inşaat projelerini hayata geçirmek elbette daha kolay. Bunu yakında üçüncü havalimanı açılacak olan Pekin'de de görüyoruz. Türkiye ve Çin yakında dünyanın en hareketli havaalanına sahip olmak için yarışacak." yazıldı.











