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Alman basını: Koronavirüs, AB'yi paramparça ediyor

Alman basınında yer alan haberlerde, salgının gelecekte yol açacağı siyasi değişimleri sayfalarına taşıdı.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 11:42..
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Koronavirüs salgını, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin sınırlarının kapanmasına neden oldu.

Durumu, sayfalarına taşıyan Alman basını, gelecekte AB'yi bekleyen tehlikeleri sıraladı.

AB'NİN TEMELLERİ PARÇALANIYOR

Frankenpost gazetesi, koronavirüs krizinin, Avrupa Birliği‘nin değerlerini ne şekilde etkileyeceğine yer verdi. Haberde, "Koronavirüs yalnızca halkın sağlığını değil, Avrupa Birliği’nin temellerini de paramparça ediyor. Birçok AB ülkesi, koronavirüs korkusuyla sınırlarını kapadı." denildi.

Alman basını: Koronavirüs, AB'yi paramparça ediyor

SCHENGEN, KORONA KURBANI OLABİLİR

Yaşanan bu gelişmelerin, Avrupa düşüncesine vurulmuş büyük bir darbe olduğu ifade edilerek, "Kriz atlatıldığında tüm Schengen ülkeleri tartışmaksızın hemen salgın öncesi statükoya dönmeli. Yoksa Schengen, Avrupa'nın en büyük korona kurbanı haline gelecek.“ görüşü paylaşıldı.

Alman basını: Koronavirüs, AB'yi paramparça ediyor

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