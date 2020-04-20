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Alman Bild, Çin'e korona faturası çıkardı

Koronavirüs salgınına yol açtığı gerekçesiyle hedef tahtasına oturtulan Pekin yönetimine Alman Bild gazetesi 165 milyar dolarlık koronavirüs faturası kesti.

Haber Merkezi |
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Alman Bild, Çin'e korona faturası çıkardı

Alman Bild, Çin'e korona faturası çıkardı

Çin, son dönemde koronavirüs salgınını kasten yaydığı iddialarıyla eleştiri oklarının hedefinde...

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsten Çin'in kasıtlı olarak sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde bunun sonuçlarının olması gerektiğini söylemişti.

İngiltere, İtalya ve Fransa da Pekin yönetimini salgını örtbas etmekle suçlarken, Alman Bild dergisi Şi Cinping hükümetine koronavirüs faturası çıkardı.

ALMANYA'DAN ÇİN'E 165 MİLYAR DOLARLIK FATURA

"Çin bize ne borçlu?" başlıklı yazıda, dergi, Vuhan kentinden ortaya çıkan virüsün Almanya'da yol açtığı ekonomik hasara ilişkin Pekin'e yaklaşık 165 milyar dolarlık bir fatura kesti.

"Bild'in korona faturası" başlıklı listede mart-nisan ayları arasında 24 milyar euro kayıp turizm geliri, Alman film endüstrisi için 7,2 milyar euro zarar eklendi.

Alman Bild, Çin'e korona faturası çıkardı

BILD'İN PEKİN'E KESTİĞİ FATURANIN DETAYLARI

Bunların yanı sıra, hava yolu şirketi Lufthansa için saat başına 1 milyon euro, küçük işletmeler için 50 milyar euro ve ülke ekonomisinin yüzde 4,2 küçülmesi halinde toplamda 149 milyar euro, kişi başına ise bin 784 euro maliyet çıkarıldı.

ÇİN'DEN YANIT: YABANCI DÜŞMANLIĞI

Berlin'deki Çin Büyükelçiliği, Bild'in haberine tepki göstererek, dergiyi "milliyetçiliği, önyargıyı, yabancı düşmanlığını ve Çin'e düşmanlığı körüklemekle" suçladı.

Şİ CİNPİNG'E AÇIK MEKTUP

Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e açık bir mektup yazarak, Çin'in vatandaşları üzerinde sıkı bir gözetim uyguladığına dikkat çekti, ancak Pekin'in yüksek riskli hayvan pazarlarını izleyemediğini kaydetti.

Alman Bild, Çin'e korona faturası çıkardı

WASHINGTON-PEKİN HATTINDA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Trump yönetiminden daha önce, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki balık pazarına yakın bir laboratuvardan kaza sonucu yayıldığına yönelik iddiaların incelendiği açıklaması gelmişti.

"SALGINI, ABD ORDUSU GETİRDİ"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise, "Vuhan'a salgını ABD ordusu getirmiş olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi kamuoyuna açıklayın. ABD'nin bize bir açıklama borcu var." diyerek, Trump yönetimini hedef almıştı.

Alman Bild, Çin'e korona faturası çıkardı

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