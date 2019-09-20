Alman Commerzbank 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracak

Almanya'nın en büyük ikinci bankası olan Commerzbank, 4 bin 300 kişinin işine son vermeyi planlıyor. Banka bunun yerine stratejik alanlarda istihdam oluşturacak.

HİSSE SATARAK TASARRUFA GİDİYOR

Commerzbank, Polonya’daki MBank'ta bulunan çoğunluk hissesinin satışını da planlarken, orta vadede masrafları azaltarak önemli ölçüde tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Alman bankası, yeni strateji raporunda yer alan işten çıkarma gibi önlemlerin taslak olduğunu, herhangi bir kesin karar verilmediğini ve bankanın 25-26 Eylül'de yapılacak Denetim Kurulu toplantısında masaya yatırılacağını belirtti.

200 ŞUBE KAPATACAK

Banka, 200 şubesini kapatarak, şube sayısını da 800’e düşürmeyi planlıyor.