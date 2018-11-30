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Alman devi 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG, yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkaracağını ve hayvan sağlığı bölümünü satacağını duyurdu.

AA | 30.11.2018 - 00:52..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bayer AG’den yapılan açıklamaya göre, şirket küresel olarak yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor. Alman şirket, hayvan sağlığı bölümünü satarak, ilaç, tüketici sağlığı ve bitki bilimine yoğunlaşacak.

Şirket, 2017 sonu itibarıyla dünyada yaklaşık 100 bin istihdam sağlarken, bunların 31 bin 620’si Almanya’da bulunuyor

63 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM BASKI YARATTI

Bayer AG, ABD’li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasıyla gündeme gelmişti.

Satın almadan sonra, 'Roundup' adlı yabani ot ilacının üreticisi Monsanto firması, ilaç dolayısıyla bir bahçıvanın kansere yakalandığı gerekçesiyle bu yılın ağustos ayında 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. İlaçla ilgili en az 9 bin dava açılırken Bayer, kansere yol açtığı iddialarını kabul etmeyerek karara itiraz etmişti.

Monsanto firmasının yüksek fiyat üzerinden alınmasından dolayı yatırımcıların şirket üzerindeki baskısı artıyordu. Bayer’in piyasa değerinden ağustostan bu yana 34 milyar dolar eridi.

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