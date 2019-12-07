taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Alman devlet televizyonu ARD Atatürk’ü Hitler’e benzetti

Unutulan Katliam-Atatürk Alevileri Nasıl Öldürttü adlı belgesel yapımda Dersim olaylarında yaşananlar anlatılıyor

Haber Merkezi | 07.12.2019 - 21:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

asd

Alman devlet televizyonu ARD, 1 Aralık gecesi “Unutulan Katliam” başlıklı 6 dakikalık belgesel içerikli bir haber yayınladı.

Haberde,  Dersim isyanının bastırılması ‘katliam’ olarak nitelendirildi.

Programda belgeselde şunlar geçiyor:

“Mustafa Kemal Atatürk, Türklerin atası, geri kalmış Osmanlı Devleti’ninden batıya açılan modern bir Cumhuriyeti kuran kişidir o. Dini otoriteleri tasviye eden, kadını özgürleştiren, İsviçre’nin medeni kanunu, Almanya’nın ticaret kanunu, İtalya’nın ceza hukununu anayasaya koyan kişidir. O yüzden Türkler için bir fenomendir. Hedeflerini gerçekleştirebilmek için şiddetten kaçınmayan, bu uğurda insanları katletmekten korkmayan, insan cesedi çiğneyen, kimyasal silah kullanımı tabu olmayan bir kişidir.”

HİTLER İLE ATATÜRK KIYASLANDI

Belgeselde, Atatürk imzasıyla Nazi Almanyasından, 20 ton zehirli gazın sipariş edildiğini içeren, 7 Ağustos 1937 tarihli sözde belgeye yer verildi. Ayrıca açılım döneminde Anadolu Ajansı ve DHA kameramanlarının çektiği, kemiklerin bulunduğu iddia edilen bir mağara görüntüleri gösterildi.

Belgeselde 1937- 38 yılları arasında Dersim’de, yediden yetmişe 13 binden fazla insanın zehirli gazlar sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı'ndan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı'ndan Şehir Üniversitesi açıklaması

413
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan dava adamı olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan dava adamı olmaz

282
Mehmet Ali Erbil'in son hali

Mehmet Ali Erbil'in son hali

122
Savunma sanayisinde en büyük ihracat Pakistan ile yapıldı

Savunma sanayisinde en büyük ihracat Pakistan ile yapıldı

89
Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı

Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı

865
Yeni vergi düzenlemeleri Resmi Gazete'de

Yeni vergi düzenlemeleri Resmi Gazete'de

303
İnce, Kılıçdaroğlu'nu cenaze töreninde yalnız bırakmadı

İnce, Kılıçdaroğlu'nu cenaze töreninde yalnız bırakmadı

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir