Alman devlet televizyonu ARD Atatürk’ü Hitler’e benzetti

Alman devlet televizyonu ARD, 1 Aralık gecesi “Unutulan Katliam” başlıklı 6 dakikalık belgesel içerikli bir haber yayınladı.

Haberde, Dersim isyanının bastırılması ‘katliam’ olarak nitelendirildi.

Programda belgeselde şunlar geçiyor:



“Mustafa Kemal Atatürk, Türklerin atası, geri kalmış Osmanlı Devleti’ninden batıya açılan modern bir Cumhuriyeti kuran kişidir o. Dini otoriteleri tasviye eden, kadını özgürleştiren, İsviçre’nin medeni kanunu, Almanya’nın ticaret kanunu, İtalya’nın ceza hukununu anayasaya koyan kişidir. O yüzden Türkler için bir fenomendir. Hedeflerini gerçekleştirebilmek için şiddetten kaçınmayan, bu uğurda insanları katletmekten korkmayan, insan cesedi çiğneyen, kimyasal silah kullanımı tabu olmayan bir kişidir.”

HİTLER İLE ATATÜRK KIYASLANDI

Belgeselde, Atatürk imzasıyla Nazi Almanyasından, 20 ton zehirli gazın sipariş edildiğini içeren, 7 Ağustos 1937 tarihli sözde belgeye yer verildi. Ayrıca açılım döneminde Anadolu Ajansı ve DHA kameramanlarının çektiği, kemiklerin bulunduğu iddia edilen bir mağara görüntüleri gösterildi.

Belgeselde 1937- 38 yılları arasında Dersim’de, yediden yetmişe 13 binden fazla insanın zehirli gazlar sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.