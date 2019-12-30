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Alman hava yolu şirketlerinin 3 günlük grevi başladı

Eurowings ve Germanwings personelleri, 3 günlük grev kararı aldı. Karar sonrası 180 uçuşun iptal edildiği açıklandı.

İHA | 30.12.2019 - 11:05..
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Alman hava yolu şirketlerinin 3 günlük grevi başladı

Alman hava yolları Lufthansa'nın yan kuruluşları olan Eurowings ve Germanwings Hava yolları ile kabin personeli sendikası UFO arasındaki toplu iş görüşmesinde, anlaşma sağlanamadı.

3 GÜNLÜK GREV KARARI ALINDI

UFO, 3 günlük grev kararı almasının ardından işverenin talepleri karşılamaya yaklaşmaması halinde grevi uzatabileceklerini belirtti.

UFO sendikası, grevin kısmi bir grev olduğu ve işveren tarafının yaklaşımına göre grevin kapsamının genişletilebileceğini de belirtti.

180 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Çarşamba günü saat 00.00'a kadar devam edecek olan grevde, iç hatlar ve dış hatlar seferinde 180 uçuşun iptal edildiği açıklandı.

Alman hava yolu şirketlerinin 3 günlük grevi başladı

Alman hava yolu şirketlerinin 3 günlük grevi başladı


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