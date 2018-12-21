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Alman mahkeme, iPhone satışlarını durdurma kararı aldı

Frankfurt'da bulunan bir mahkeme, Apple'ın iPhone satışlarını durdurmasını istedi.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 11:52..
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apple

Almanya'nın Frankfurt şehrinde bulunan bir mahkeme, 7'nci nesilden başlayan tüm iPhone'ların bir Qualcomm patentini ihlal ettiğine karar verdi.  Eğer Apple, karara itiraz etmezse, bir satış yasağı yürürlüğe girecek.

APPLE VE QUALCOMM ANLAŞMAZLIĞI

Apple ve Qualcomm uzun süredir patent anlaşmazlıkları yaşıyor. Apple'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı Qualcomm patentlerini geçersiz kılmaya çalıştığına dair kanıtlar bulunmuştu

Mahkeme, iPhone 7 ve daha sonra çıkan bütün modellerin satışını durdurma kararı aldı. Karar, Apple'ın bu tüm cihazları Almanya'da satmayı bırakması gerektiğini, ancak temyiz başvurusu gerçekleştiğinde kararın askıya alınabileceğini belirtiyor. Qualcomm ise bu konuyla ilgili henüz bir bildiri yayınlamadı.


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