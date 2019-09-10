Alman Maliye Bakanı: Ekonomik krize gereken önlemi aldık

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde, 2020'deki 350 milyar euroluk federal devlet bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Alman ekonomisinin bir durgunluğa girmesi halinde büyük bir teşvik paketine hazır olduklarını belirten Scholz, federal devlet bütçesinin altıncı kez olmak üzere bu yıl da borçlanmadan finanse edileceğini söyledi.

Scholz, federal milletvekillerine hitaben "Almanya, borçlanmadan gerekenleri yapacak." ifadesini kullandı.

"ALMANYA, SAĞLAM FİNANSAL TEMELLERE SAHİP"

Ülkesinin sağlam finansal temellerine işaret eden Scholz, "Almanya ve Avrupa'da ekonomik krizin patlak vermesi durumunda, bu krize milyarlarca euro ile karşı koyabilecek durumdayız." dedi.

Şu anda bir ekonomik kriz bulunmadığını, olduğu zaman da krize karşı aktif bir politika gerçekleştireceklerini ifade eden Scholz, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomiye zarar verdiğini söyledi. Scholz, taraflara bir an önce bu ticaret savaşını bitirme çağrısında bulundu.

"ÜLKEDE YAPISAL SORUNLAR VAR"

Analistler, Almanya'da bundan sonra herhangi bir mali politikanın 2008-2009 finansal krizi sonrasındaki mali politikalardan daha karmaşık olacağını belirterek, "O zaman ekonominin temeli sağlam olduğu için banka kurtarma ve kısa süreli çalışma gibi devlet önlemleri başarılı oldu. Bu sefer ülkede yapısal sorunlar var." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki dijitalleşme, altyapı veya otomotiv endüstrisini örnek gösteren analistler, bu nedenle Almanya'nın, kısa vadeli teşvik ve uzun vadeli büyüme potansiyelini sağlayacak iki yönlü bir teşvik paketine ihtiyacı olduğunu kaydetti.