taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2891
Euro
6.0245
Altın
1275.12
Borsa
91058.78
Gram Altın
216.566

Alman Meclisi Türkiye'ye Suriye'de işgalici diyor

Alman Meclisi'nde hazırlanan bir raporda, Türkiye'nin Afrin ve El Bab bölgelerini terörden arındırma çabalarını "işgalcilik" olarak değerlendirdi.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 12:38..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş
Alman Meclisi Türkiye'ye Suriye'de işgalici diyor

Suriye... 7 yıldır süren iç savaşta girenin, çıkanın belli olmadığı topraklar. Son dönemlerde yoğun PKK yapılanmalarının bulunduğu bu sahalara, Türkiye 2016 yılında operasyon düzenlemiş, bölgeyi terörden arındırmıştı.

Özellikle PKK'nın zulmettiği halkı özgürleştirerek, toprakları yeniden Suriye halkına kazandıran Türkiye'nin bu hamlesi, Almanlar tarafından işgal faaliyeti olarak görülüyor.

ALMAN MECLİSİ'NİN RAPORU

Almanya'da Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye, Suriye'de işgalci güç olarak değerlendirildi. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre raporda, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ile Azez, el Bab ve Cerablus bölgelerindeki askeri varlığı tam olarak incelendiğinde uluslararası hukuk açısından askeri işgal kriterlerini karşılamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Bilimsel Hizmetler Dairesi'nin dokuz sayfalık raporu, Federal Meclis Sol Parti grubunun girişimi üzerine hazırlandı.

"MEŞRU MÜDAFAA YOK"

Alman meclisinden çıkan raporda skandal değerlendirmeler yer alıyor. Özellikle Türkiye'nin hamlesinin meşru müdafaa içermediği noktasında karara varan Alman Federal Meclisi, “Türk Hükümeti'nin, meşru müdafaya neden olacak kendisine yönelik silahlı bir saldırıya dair henüz somut bir kanıt sunamadığı” değerlendirmesine yer veriliyor.

Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatları, bölgeden Hatay ve Gaziantep çevresine atılan çok sayıda sivilin zarar gördüğü, havanlı saldırılar üzerine başlatılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

356
Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

121
Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

60
Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

215
Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

73
İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

112
İZBAN'da grev 17. gününde

İZBAN'da grev 17. gününde

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir