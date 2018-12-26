Alman Meclisi Türkiye'ye Suriye'de işgalici diyor

Suriye... 7 yıldır süren iç savaşta girenin, çıkanın belli olmadığı topraklar. Son dönemlerde yoğun PKK yapılanmalarının bulunduğu bu sahalara, Türkiye 2016 yılında operasyon düzenlemiş, bölgeyi terörden arındırmıştı.

Özellikle PKK'nın zulmettiği halkı özgürleştirerek, toprakları yeniden Suriye halkına kazandıran Türkiye'nin bu hamlesi, Almanlar tarafından işgal faaliyeti olarak görülüyor.

ALMAN MECLİSİ'NİN RAPORU

Almanya'da Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye, Suriye'de işgalci güç olarak değerlendirildi. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre raporda, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ile Azez, el Bab ve Cerablus bölgelerindeki askeri varlığı tam olarak incelendiğinde uluslararası hukuk açısından askeri işgal kriterlerini karşılamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Bilimsel Hizmetler Dairesi'nin dokuz sayfalık raporu, Federal Meclis Sol Parti grubunun girişimi üzerine hazırlandı.

"MEŞRU MÜDAFAA YOK"

Alman meclisinden çıkan raporda skandal değerlendirmeler yer alıyor. Özellikle Türkiye'nin hamlesinin meşru müdafaa içermediği noktasında karara varan Alman Federal Meclisi, “Türk Hükümeti'nin, meşru müdafaya neden olacak kendisine yönelik silahlı bir saldırıya dair henüz somut bir kanıt sunamadığı” değerlendirmesine yer veriliyor.

Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatları, bölgeden Hatay ve Gaziantep çevresine atılan çok sayıda sivilin zarar gördüğü, havanlı saldırılar üzerine başlatılmıştı.