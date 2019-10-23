taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7576
Euro
6.4069
Altın
1495.4
Borsa
99543.06
Gram Altın
276.48
Bitcoin
43082.03

Alman medyasının gündeminde YPG’nin çöküşü var

Alman Der Spiegel, Türkiye’nin Rusya’yla yaptığı anlaşmayı gündemine taşıyarak, Suriye'de YPG’li teröristlerin kesin olarak güçten düştüğünü söyledi.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 16:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Alman medyasının gündeminde YPG’nin çöküşü var

Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı Suriye’deki güvenli bölge anlaşması, gündem belirlemeye devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı’nın ilân edilmesinden sonra Türkiye’nin isteği doğrultusunda birliklerini bölgeden çekmeye başlayan ABD’nin ardından YPG’li teröristlere bir diğer hamle de Rusya’dan geldi.

ÖNCE ABD, ARDINDAN RUSYA TERK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeden sonra Türkiye’nin güvenli bölge anlaşmasını kabul eden Putin, YPG ile yapılan mücadelede Türkiye’ye destek vereceğini açıkladı.

Türkiye’nin yaptığı başarılı anlaşmalardan sonra dış yardımları kesilen YPG örgütü, anlaşma doğrultusunda bölgeyi terk etti.

"YPG KAYBETTİ"

Harekatın başından itibaren Türkiye’yi kötü göstermeye çalışan Batı medyası ise nihayet, yaşanan gelişmeler ardından gerçekleri yazmaya başladı.

Alman Der Spiegel, "Suriye’nin kaderi belirlendi" başlığını verdiği analizinde, bölgede tek kaybedenin YPG terör örgütü olduğunu söyledi. (Kaynak:  Ensonhaber)

Alman medyasının gündeminde YPG’nin çöküşü var

Türkiye’nin önce ABD, ardında Rusya ile yaptığı anlaşmalar sonucunda güç kazandığının belirtildiği yazıda, teröristlerin buna boyun eğmekten başka bir çaresi olmadığı çıkarımına da yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gaziantep'te damat kına gecesinde öldürüldü

Gaziantep'te damat kına gecesinde öldürüldü

145
MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

219
KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü

KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü

377
Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

91
Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

143
Rusya, Suriye'deki petrol yönetimi için kararını açıkladı

Rusya, Suriye'deki petrol yönetimi için kararını açıkladı

293
Erdoğan'a Rusya ile mutabakat soruldu

Erdoğan'a Rusya ile mutabakat soruldu

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir