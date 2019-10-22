Alman medyasının Türkiye tatili rahatsızlığı

Türkiye, son 3 yılda turizm sektöründe büyük bir sıçrama yaptı. Ülkeye gelen turist sayısı, her geçen gün katlanarak arttı.

Tüm uyarılara rağmen tatil için Alman turistlerin de Türkiye’yi seçiyor olması, ülke medyasında endişelere neden oldu.

"TÜRKİYE'YE REZERVASYONLARI DÜŞÜRÜRÜZ"

Almanya’da yayın yapan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Türkiye’ye dair operasyon haberi yayınladı. Gazetenin haberinde; terörün Türkiye’ye yeniden dönmesi durumunda seyahat rezervasyonlarının düşebileceği belirtildi. Suriye’de yaşanan sürecin hatırlatıldığı haberde; Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Sözcüsü'nün şu ifadelerine yer verildi: "Uzun süre bir şey olmazsa insanlar bunu unutur. Ama eğer terör geri dönerse elbette rezervasyonlar derhal düşer.”





Alman gazetesinin teröristlere akıl vermeye çalıştığı haber, Türklerin tepkisine neden oldu.