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Alman medyasının Türkiye tatili rahatsızlığı

Türkiye’ye gelen Alman turistlerin sayısının katlanarak artması, ülkedeki terör sevicileri rahatsız ediyor.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 09:37..
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Alman medyasının Türkiye tatili rahatsızlığı

Türkiye, son 3 yılda turizm sektöründe büyük bir sıçrama yaptı. Ülkeye gelen turist sayısı, her geçen gün katlanarak arttı.

Tüm uyarılara rağmen tatil için Alman turistlerin de Türkiye’yi seçiyor olması, ülke medyasında endişelere neden oldu.

"TÜRKİYE'YE REZERVASYONLARI DÜŞÜRÜRÜZ"

Almanya’da yayın yapan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Türkiye’ye dair operasyon haberi yayınladı. Gazetenin haberinde; terörün Türkiye’ye yeniden dönmesi durumunda seyahat rezervasyonlarının düşebileceği belirtildi. Suriye’de yaşanan sürecin hatırlatıldığı haberde; Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Sözcüsü'nün şu ifadelerine yer verildi: "Uzun süre bir şey olmazsa insanlar bunu unutur. Ama eğer terör geri dönerse elbette rezervasyonlar derhal düşer.”

Alman medyasının Türkiye tatili rahatsızlığı

Alman gazetesinin teröristlere akıl vermeye çalıştığı haber, Türklerin tepkisine neden oldu.

Alman medyasının Türkiye tatili rahatsızlığı

Alman medyasının Türkiye tatili rahatsızlığı

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