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Alman otomotiv yan sanayisini zor günler bekliyor

Otomotiv yan sanayisinde dünya devlerine ev sahipliği yapan Almanya, yaşanan resesyon (ekonomik durgunluk) nedeniyle bu sektörde sıkıntıya girdi.

Haber Merkezi | 16.08.2019 - 18:43..
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Alman otomotiv yan sanayisini zor günler bekliyor

Alman otomotiv yan sanayii, istihdam olanakları ve ülke ihracatına büyük katkısı nedeniyle Almanya ekonomisi için çok önemli bir yere sahip.

Dünya çapında en büyük beş otomotiv yan sanayi kuruluşundan üçü Almanya'da bulunuyor.

ÖNEMLİ PAZARLARDA SORUN VAR

Sektörde yaşanan konvansiyonel, içten yanmalı otomobil motorlarından elektrikli motorlara geçiş süreci ise firmaları başa çıkmaları gereken önemli sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Bunun dışında Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli pazarlarda yaşanan sıkıntılar ve yapısal problemler de sorunu daha da derinleştiren etkenler.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ SIKINTILARI AŞABİLMEK İÇİN BİR ARAYA GELECEK

Alman DW'nin haberine göre 10 Eylül'de Frankfurt'ta, dünyanın en büyük otomobil fuarlarından IAA’da (Uluslararası Otomobil Sergisi) bir araya gelecek olan sektör temsilcilerinin sıkıntıları büyük.

Fuarda şu an gündeme gelen, personeli azaltma, üretim merkezlerini başka yerlere taşıma ve hatta fabrikaları tamamen kapatma gibi konular yoğun bir biçimde tartışılacak.

Alman otomotiv yan sanayisini zor günler bekliyor

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