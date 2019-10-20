Alman piskoposlar Barış Pınarı Harekatı'na duayı kınadı

9 ekimde Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmaya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na estek olmak için, Almanya'daki Türk camilerinde okunan dualara, Alman din adamları tepki gösterdi.

''ÇOK SAYIDA İNSAN YERİNDEN OLUYOR''

Türkiye'ye silah satışını eleştiren, Almanya Piskoposlar Kongresi Başkanı Kardinal Reinhard Max, Türkiye'nin başlattığı operasyonu ''uluslararası anlaşmaların açık ihlali'' olarak nitelemişti. Max, Operasyon nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde Hristiyanlar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yerlerinden edildiğini ileri sürdü.

''MEŞRU BİR ARAÇ DEĞİL''

Katolik Haber Ajansı'na konuşan piskopos Geroge Batzing da Almanya'daki Türk camilerinde Suriye'ye başlatılan Barış Pınarı Harekatı için dualar edilmesini eleştirmişti. Operasyonun Suriye'de şiddeti yeniden tırmandırabileceğini söyleyen piskopos Batzing, IŞİD'in de yeniden hayat bulabileceğini iddiasında bulundu. Piskopos Batzing ayrıca, savaş ya da askeri operasyonlar için yapılan duaların meşru bir araç olarak kullanılamayacağını ve dinin ihtilaflara alet edilmemesi gerektiğini söyledi.