taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7922
Euro
6.4721
Altın
1490.58
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.611
Bitcoin
46449.17

Alman piskoposlar Barış Pınarı Harekatı'na duayı kınadı

Almanya'daki Türk camilerinde Barış Pınarı Harekatı için dua edilmesi Alman din adamlarını rahatsız etti.

Haber Merkezi | 20.10.2019 - 06:14..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş
Alman piskoposlar Barış Pınarı Harekatı'na duayı kınadı

9 ekimde Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmaya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na estek olmak için, Almanya'daki Türk camilerinde okunan dualara, Alman din adamları tepki gösterdi.

''ÇOK SAYIDA İNSAN YERİNDEN OLUYOR''

Türkiye'ye silah satışını eleştiren, Almanya Piskoposlar Kongresi Başkanı Kardinal Reinhard Max, Türkiye'nin başlattığı operasyonu ''uluslararası anlaşmaların açık ihlali'' olarak nitelemişti. Max, Operasyon nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde Hristiyanlar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yerlerinden edildiğini ileri sürdü.

''MEŞRU BİR ARAÇ DEĞİL''

Katolik Haber Ajansı'na konuşan piskopos Geroge Batzing da Almanya'daki Türk camilerinde Suriye'ye başlatılan Barış Pınarı Harekatı için dualar edilmesini eleştirmişti. Operasyonun Suriye'de şiddeti yeniden tırmandırabileceğini söyleyen piskopos Batzing, IŞİD'in de yeniden hayat bulabileceğini iddiasında bulundu. Piskopos Batzing ayrıca, savaş ya da askeri operasyonlar için yapılan duaların meşru bir araç olarak kullanılamayacağını ve dinin ihtilaflara alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor

YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor

36
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı

24
Yunanistan yaralı göçmenleri zorla geri gönderiyor

Yunanistan yaralı göçmenleri zorla geri gönderiyor

40
Genç halterci Gamze Karakol Avrupa şampiyonu

Genç halterci Gamze Karakol Avrupa şampiyonu

25
Beşiktaş'ta genç kız parkta tacize uğradı

Beşiktaş'ta genç kız parkta tacize uğradı

16
Abdullah Avcı: Kazanıp bir eşik atlamak istiyorduk

Abdullah Avcı: Kazanıp bir eşik atlamak istiyorduk

5
Çin'in Guizhou eyaletinde 36 yılda tamamlanan su yolu

Çin'in Guizhou eyaletinde 36 yılda tamamlanan su yolu

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir