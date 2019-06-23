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Alman polisinden iklim değişikliği göstericilerine dayak

Almanya'da çevrecilerin Garzweiler maden ocağı yakınlarında düzenlediği gösteriye polis şiddeti damgasını vurdu.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 05:18..
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Alman polisinden iklim değişikliği göstericilerine dayak

Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen çevre gösterileri devam ediyor. İklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen göstericiler, ülkenin tartışmalı konusu olan kömür madenlerinin önünde eylem yapmak istedi.

Polisin eyleme karşı müdahalesi oldukça sert oldu.

Alman polisinden iklim değişikliği göstericilerine dayak

GÖSTERİCİLERE KASKLI DAYAK

Aachen'a 40 km mesafede bulunan Garzweiler maden ocağında protesto gösterileri düzenlendi. Çok sayıdaki göstericinin katıldığı eylemlere polis sert müdahaleler etti. Grubu dağıtmak için önce eylemcileri yaka paça eden polisler, daha sonra maden ocağına yönelenlere adeta dayak attı.

Alman polisinden iklim değişikliği göstericilerine dayak

Göstericiler ile polisler arasında kovalamaca yaşanırken, koşturma sırasında polisler bazı eylemcilere kasklarıyla vurdu, yere serdi. Alman polisinin sert müdahalesiyle bir çok aktivist yaralandı.

Alman polisi iklim aktivistlerine müsade etmedi VİDEO

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