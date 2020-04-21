Alman Robert Koch Enstitüsü: Aşısız normalleşme olmayacak

Almanya, koronavirüs yasaklarında gevşeme kararı aldı.

Buna göre, ülkedeki açılacak, okullarda da 4 Mayıs’tan itibaren ders zili çalmaya başlayacak.

Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade ise, koronavirüs aşısı bulunmadan hayatın normalleşmeyeceğini söyledi.

"NORMALLEŞME, AŞISIZ OLMAZ"

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Schaade, ülke genelinde alınan koronavirüs önlemlerine uyulmasını isteyerek, ''Aşısız normalleşme olmayacak.'' dedi.

"VAKA SAYISI TEKRAR ARTABİLİR"

Koronavirüs enfekte sayısının azaltılması için çabaladıklarını anlatan Schaade, ''Son birkaç hafta içinde çok şey başardık. Ancak durum hala ciddi. Görünürde salgının sonu yok, yani virüs gitmedi. Vaka sayısı tekrar artabilir.'' uyarısında bulundu.

"MASKE TAKIN" TAVSİYESİ

Schaade, toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlarda maske takılması tavsiyesinde bulundu.