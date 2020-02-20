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Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi

Almanya'da 5 Türk'ün de hayatını kaybettiği ırkçı saldırı sonrasında, saldırganın profiline dair yeni bulgular paylaşıldı.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 11:51..
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Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da iki Türk işletmesine yönelik yapılan saldırılarda yeni detaylar ortaya çıktı.

Aralarında 2 buçuk kilometre bulunan iki işletmede toplamda 11 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenler arasında 5 Türk'ün de olduğu belirlendi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırganın kimliğinin Tobias R. olduğu açıklamasının ardından polisin adrese yaptığı baskında Tobias R.'nin ölü bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü İZLE

Yapılan incelemelerde aşırı sağcı görüşleriyle bilinen ve intihar ettiği düşünülen Tobias R.'nin ölmeden önce çektiği itiraf videosu da ele geçirildi.

ARABADA SİLAH DERGİLERİ

Alman Bild gazetesinin aktardığına göre saldırganın evinde bulunan bazı mektup ve videolarda, Alman hükümetinin sınır dışı etmekte "başarısız" olduğu bazı insanların hedef olarak gösterildiği bilgisi yer aldı.

Alman vatandaşı olan Tobias R.'nin arabasında yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ve silah dergisi de bulundu.

Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi

IRKÇI TAVIRLARIYLA BİLİNİYORDU

Saldırganın eşyaları arasında bulunan bildiri ve yazılarda, özellikle Türklere ve Müslüman kökenli göçmenlere yönelik sert ifadelere rastlandı.

Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi

Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi

Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi

Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi

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