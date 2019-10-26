Alman Sol Parti: ABD ordusu artık ülkemizden gitmeli

Muhalefettteki Sol Parti milletvekilleri, ABD askeri birliklerinin varlığının Moskova’yla ilişkilerde gerginlik yaratmak için kullanıldığı görüşünü savunarak, ABD birliklerinin, demiryolları ve karayollarında konvoy halinde bir ABD üssünden diğerine nakledilerek Rusya’nın batı sınırlarına yaklaştıklarını belirtti.

"ABD ORDUSU VE NÜKLEER SİLAHLARI GİTMELİ"

Milletvekilleri yaptıkları açıklamada, “Bu tür yer değiştirmeler, İki Artı Dört Anlaşması’nın ruhuna aykırıdır” ifadelerine yer verdi. 1990’da Batı Almanya, Doğu Almanya, Fransa, İngiltere, SSCB ve ABD arasında müzakere edilen anlaşma, eski Doğu Almanya topraklarında yabancı asker ve nükleer silah yerleştirme ve yayma imkanını dışlıyor.

"NÜKLEER ANLAŞMALAR TEHDİT ALTINDA"

Alman milletvekilleri ayrıca, ABD askerlerinin Polonya ve Baltik ülkelerindeki rotasyonel varlığını eleştirerek, Rusya ile NATO arasında imzalanan ve hala yürürlükte olan Batı’yla Rusya’nın nükleer silahları sınırlama konusundaki anlaşmasını tehdit altında bıraktığına vurgu yaptı.