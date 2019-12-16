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Alman turist 100'üncü kez Alanya'ya geldi, plaket aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 34 yıldır tatil yapan ve 100'üncü kez ilçeye gelen Alman turist, plaketle ödüllendirildi.

DHA | 16.12.2019 - 14:29..
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Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, 34 yıldır tatilini Alanya'da geçiren ve son ziyaretiyle 100'üncü kez şehre gelen Alman Michael Amma'yı, konakladığı otelde ziyaret etti.

HER TATİL DÖNEMİNDE ADRES DEĞİŞMEDİ

Başkan Yardımcısı Yenialp ile sohbet eden Michael Amma, her tatil döneminde Alanya'nın değişmez adresi olduğunu belirterek, bu şehirde tatil yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

ALANYA TATİLİNDE DALYA YAPTI

Alanya'nın huzurlu ve güvenli bir yer olduğunu, bunun yanı sıra Alanya insanının misafirperverliğinden oldukça memnun kaldığını vurgulayan Michael Amma, çok sevdiği ilçenin tatil yapılabilecek en güzel yer olduğunu söyledi. Ömrü yettiğince tatilini Alanya'da geçirmeye devam edeceğini anlatan Amma, 1986 yılından bu yana ziyaret ettiği şehirde 100'üncü tatilini yaptığını kaydetti.

Alman turist 100'üncü kez Alanya'ya geldi, plaket aldı

YENİALP'TEN ALMAN TURİSTE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp de "Atalarımızdan devraldığımız gelenekle misafirlerimizi her zaman en iyi şekilde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Çok sayıda Alman vatandaşı kentimizde yerleşik yaşıyor. Çocukları bizim çocuklarımızla aynı okulda tahsil yapıyor. Sizlerin de uzun yıllar tatil tercihini Alanya'da kullanmanız bizim için mutluluk verici." dedi.

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