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Alman turist dairesinde ‘beni çöpe atın’ yazılı notla öldü

Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 57 yaşındaki Alman Uwe Szrame, dairesinde ölü bulundu.

İHA | 19.08.2019 - 13:48..
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Antalya'da yalnız yaşayan Alman uyruklu Uwe Szramek’ten bir süredir haber alamayan komşuları,  adamı merak etti.

Vatandaşlar bu durumu ise hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açarak Alman adamın evine girdi.

ÖLÜ HALDE BULUNDU

İçeri giren polis ekipleri, evin banyosunda Uwe Szramek’i ölü halde buldu. Yapılan incelemelerde, Szramek’in vücudunun isle kaplı olduğu ve çevresinde çok sayıda mangal kömürünün bulunduğu tespit edildi.

Alman turist dairesinde ‘beni çöpe atın’ yazılı notla öldü

"ÇÖPE ATIYORSUNUZ NE GÜZEL"

Evde yapılan aramalarda ise, “Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Başka akraba yok, belki siz beni yabancılar mezarlığına koymak istersiniz ama gerek yok. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel! Teşekkür ederim.” ile “Türkiye her şey için teşekkür ederim. Benim Yamaha motosikleti temizlik için ev sahibine bırakıyorum.” yazılı 2 not bulundu.

CESET GÖNDERİLDİ

İntihar şüphesi üzerine durulan Alman adamın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Alman turist dairesinde ‘beni çöpe atın’ yazılı notla öldü

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