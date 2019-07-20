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Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

Antalya'da Tazı Kanyonu yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin köprüden düştüğü kazada, turist Marion Kaufer yaşamını yitirdi

DHA | 20.07.2019 - 05:32..
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Manavgat ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'ndeki Tazı Kanyonu'ndan dönen Nurcan Türkeli yönetimindeki 07 AFB 779 plakalı kamyonet, saat 12.30 sıralarında Beşkonak bölgesinde 15 metre yüksekliğindeki köprüden dereye düştü.

Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

ALMAN KADIN TURİST ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada kamyonetteki Alman turist Marion Kaufer (59) yaşamını yitirirken, Nurcan Türkeli ağır yaralandı. Çevredekileri tarafından kamyonetten çıkarılan Türkeli, sağlık ekipleri tarafından önce Serik Devlet Hastanesi'ne, ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Nurcan Türkeli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

POZ VERDİĞİ KANYONDA KAZA KURBANI

Alman turist Marion Kaufer'in cesedi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu güçlükle kamyonetten çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından Kaufer'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

Marion Kaufer'in kazadan kısa süre önce Tazı Kanyonu'nda çektirdiği fotoğrafı ise sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. Hazırladığı blogunda hayatını anlatan Kaufer, 14 yıl önce Müslüman olduğunu yazdı.

Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

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