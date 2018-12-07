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Alman turistleri dolandıran çete çökertildi

Antalya merkezli 5 ilde, 25 Alman turisti dolandıran çete, guten morgen operasyonuyla gözaltına alındı.

DHA | 07.12.2018 - 15:18..
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Türkiye'ye tatile gelen 25 Alman turisti, 'Vergi borcunuz var, başınız belada' diyerek korkutup, yaklaşık 1 milyon Euro dolandırdıkları iddia edilen 38 şüpheli, Antalya merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

TURİSTLERİ, VERGİ BORCUNUZ VAR DİYEREK KANDIRDILAR

Türkiye'ye farklı zamanlarda tatile gelen 25 Alman vatandaşı, ülkelerine döndükten sonra çağrı merkezinden aranılarak, Türkiye'de alışveriş yapmışsınız, bundan dolayı vergi borcunuz var, başınız dertte, ödeme yapın denildi. Almanlar, çağrı merkezlerinin yönlendirmesiyle verilen hesap numaralarına para yatırdı.

ŞÜPHELENEN TURİSTLER POLİSE BAŞVURDU

Tatilciler, bir süre sonra yeniden aranınca durumdan şüphelenip, Almanya'da polise başvurdu.   Alman Polisi de durumu Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma sonunda bir çetenin, tatile gelen Alman vatandaşlarının kişisel bilgilerine ulaştığını bildirdi

Alman turistleri dolandıran çete çökertildi

KURDUKLARI ÇAĞRI MERKEZİYLE KORKU SALDILAR

Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla tatilcileri arayıp, 'vergi borcunuz var, başınız belada' diyerek, korkuttuğunu tespit etti.

5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, bu sabah Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. 'guten morgen' (Almanca günaydın) adı verilen ve 200 polisin katıldığı operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.

Alman turistleri dolandıran çete çökertildi

40 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait ev ve araçlarda, çağrı merkezi gibi kullandıkları iş yerlerinde yapılan aramada 3 tabanca, bir miktar esrar, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, tatilcilerin kişisel bilgilerinin yer aldığı ajanda, sim kart ve dolandırıcılıktan elde edildiği tahmin edilen 40 bin lira ele geçirildi.

Alman turistleri dolandıran çete çökertildi

1 MİLYON EUROLUK DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin 25 Alman vatandaşını aynı yöntemle yaklaşık 1 milyon Euro dolandırdıkları ortaya çıktı. Antalya'da yakalananlar sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken diğer illerde gözaltına alınanlar da Antalya'ya getirilecek.

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