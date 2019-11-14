taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7628
Euro
6.3434
Altın
1468.94
Borsa
103363.83
Gram Altın
272.321
Bitcoin
49926.43

Alman vatandaşı DEAŞ'lı 6 terörist sınır dışı edildi

DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine gönderilme işlemleri devam ediyor...

DHA | 14.11.2019 - 16:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bulunan DEAŞ üyesi teröristlerin, vatandaşı oldukları ülkelere gönderim işlemleri başlamıştı.

Danimarka ve ABD vatandaşı olan teröristlerin ülkelerine iadesinden sonra bugün de 6 Alman vatandaşı terörist, Berlin'e gönderildi.

4'Ü KADIN 6 KİŞİ ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ

Öğle saatlerinde işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 6 kişi, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Burada bir süre bekletilen 6 kişi, saat 16.15'te Berlin'e hareket eden uçağa bindirildi. Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

Alman vatandaşı 6 terörist sınır dışı edildi -1

Alman vatandaşı 6 terörist sınır dışı edildi -2

Alman vatandaşı 6 terörist sınır dışı edildi -3

Alman vatandaşı 6 terörist sınır dışı edildi -4

Alman vatandaşı 6 terörist sınır dışı edildi -5

Alman vatandaşı 6 terörist sınır dışı edildi -6

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

199
Sergey Lavrov Ermeni anıtında

Sergey Lavrov Ermeni anıtında

349
ORC'nin yargıya güven anketi

ORC'nin yargıya güven anketi

365
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

216
Taksim'de eğlence mekanı çıkışı kavga

Taksim'de eğlence mekanı çıkışı kavga

243
GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

27
ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor

ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor

250
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir