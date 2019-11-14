Alman vatandaşı DEAŞ'lı 6 terörist sınır dışı edildi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bulunan DEAŞ üyesi teröristlerin, vatandaşı oldukları ülkelere gönderim işlemleri başlamıştı.

Danimarka ve ABD vatandaşı olan teröristlerin ülkelerine iadesinden sonra bugün de 6 Alman vatandaşı terörist, Berlin'e gönderildi.

4'Ü KADIN 6 KİŞİ ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ

Öğle saatlerinde işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 6 kişi, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Burada bir süre bekletilen 6 kişi, saat 16.15'te Berlin'e hareket eden uçağa bindirildi. Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

























