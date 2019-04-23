Bugün 23 Nisan... Türkiye, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor.

Bu kapsamda televizyon kanalları da 23 Nisan çocuklarıyle programlar yapıyor.

NTV'de yayınlanan 23 Nisan Coşkusu programında sunucu Simge Fıstıkoğlu, gelecek hayallerini dinlediği çocuktan kendisini şaşırtan bir cevap aldı.

Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu VİDEO

GELECEK PLANLARI ALMANYA'DA

Simge Fıstıkoğlu, Darüşşafaka öğrencisine gelecek planlarını sordu. Öğrenci de, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum” cevabını verdi. Bu cevap karşısında bir süre ne diyeceğini bilemediği için gülen Fıstıkoğlu, daha sonra yine gülerek, "Hayır" cevabını verdi.