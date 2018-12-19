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Almanya yabancı işçi alacak

Almanya'da Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği dışından işçi alımını öngören tasarıyı onayladı.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 14:47..
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Almanya'da, geçtiğmiz aylarda gündeme gelen fakat sonrasında yalanlanan yabancı işçi alımı, Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü. Avrupa Birliği dışından, dönemselden, yetenekli işçiye kadar işçi alımını öngören tasarı onaylandı.

Almanya yabancı işçi alacak

BELLİ SEKTÖRLERE ALINACAK

Özellikle belli başlı sektörlerde aranan işçiler, sanayi sektöründe istihdam edilmek üzere alınacak. Belirli periyotlarda; vize, şu anki şartlarda üniversite diploması istenirken, daha profesyonel konumlar için ise Almanca bilgisi şartı aranıyor.

Şartların, oldukça zorlu olduğu belirtiliyor.

Almanya yabancı işçi alacak

İŞ ARAMAK İÇİN 6 AY

Almanya’ya gelmeden önce bir iş sözleşmesi imzalanması durumunda, vasıflı eleman Almanya’ya gelip hemen çalışabilecek. Meslek diplomalarını bulundukları ülkede Almanya’nın temsilciliklerinde denkleştiren vasıflı elemanlar ve söz konusu branşlarda eğitimli akademisyenler somut bir iş teklifi olmadan da, iş aramak için Almanya’ya gelip 6 aya kadar kalabilecek.

BÜYÜKELÇİLİKLER VİZE VERECEK

Ancak bu sürede, iş aramak için gelen AB vatandaşlarına verilen sosyal yardımı alamayacak. Bu nedenle, örneğin Türkiye’den Almanya’ya iş aramak amaçlı gelecek nitelikli elemanların iş aradığı sürece geçimini sağlayacağını Almanya’ya gelmeden önce belgelemesi ve mesleği yapabilecek derecede Almanca konuşabildiğini kanıtlaması gerekecek. Almanya'ya gitmek isteyen ve şartları yerine getirenlere 6 aylık vizeyi büyükelçilikler verecek.

 

 

 


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