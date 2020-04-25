Almanlar korna kısıtlamalarını protesto etti

Almanya’nın başkenti Berlin'deki Rosa-Luxemburg Meydanı'nda izinsiz toplanan yüzlerce kişi, koronavirüs tedbirlerini protesto etti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve çevre yollarını da trafiğe kapattığı izinsiz gösteride, protestocular ellerinde “Alman Anayasası” yazan dövizler taşıdı.

Protestocular, Alman hükümetinin koronavirüs kısıtlamalarıyla anayasadaki temel hakları ihlal ettiğini savundu.

GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINDI

Hoparlörlerden birçok kez korona tedbirleri kapsamında alınan 1,5 metre sosyal mesafe kuralını hatırlatan ve göstericilerin alandan ayrılmasını isteyen polis, kurala ve çağrılara uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

FARKLI ŞEHİRLERDE DE PROTESTOLAR VARDI

Öte yandan Baden-Württemburg eyaletinin Stuttgart kentindeki Schlossplatz Meydanı’nda da yaklaşık 500 kişinin korona önlemlerini protesto ettiği bildirildi.