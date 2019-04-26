Almanlar Türk düğün konvoylarından rahatsız oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden olan ve Almanya'nın Wuppertal şehrinde yaşayan 2 Türk aile, çocuklarını düğünlerinde 80 araçlık konvoy ile düğün yaptı.

Alman polisi tarafından durdurulan konvoydaki tüm araçların plakaları tespit edilirken, Alman medyası Türk düğün konvoylarının yasaklanması için haberler yaptı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜKLERİ İÇİN DURDURULDULAR

Kütahyalı Fatma ve Nevzat Yağız çiftinin kızları Berna ile Ayşe ve Süleyman Demir çiftinin çocukları Talha, 80 araçlık konvoy yaparak Türk adetlerine göre gelin evine gitti. Alman polisi, konvoyu trafiğe tehlikeye düşürdüğü ve yolu kapattığı gerekçesiyle durdurdu. Konvoya katılan tüm araçların plakaları tespit edildi. Uzun konvoy yapılmasına izin verilmezken, gelin Berna Yağız evinden alındıktan sonra araçların düğün salonuna tek tek gitmelerine izin verildi.

ALMAN MEDYASI KONVOYU MANŞETLERE TAŞIDI

Yaklaşık bin kişinin katıldığı düğünden sonra Alman medyası Türk düğün konvoyunun trafiği kapatıp, diğer sürücüleri tehlikeye düşürdüğü yönünde haberler yaptı.

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"ORTALIĞI YAKMIŞIZ GİBİ HABERLER YAPTILAR"

Damat Talha Demir'in babası Süleyman Demir, haberlerin ardından sosyal medyada Türk ve Almanlar arasında büyük tartışmaların yaşandığını ve sağ parti milletvekillerinin düğün konvoylarının yasaklanması için kanun teklifinde bulunduğunu söyledi. Demir, "Almanya'da kendi adetlerimize göre düğün yapmak istedik. Dev Türk bayrağı açarak gelin evine kızımızı almaya gittik. Konvoy devam ederken 7 Alman polis arabası konvoyu durdurdu ve psikolojik baskı yaptılar. Alman medyası bu olayı yanlış yönlerden bakarak sanki silah atmışız, ortalığı yakmışız gibi haberler yaptı.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Meselenin ırkçılığa kadar gitmesinden endişe ediyorum. Avrupa'da yaşayan Türkler olarak yetkililerden bu konuda destek istiyoruz" dedi.