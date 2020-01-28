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Almanlardan depremzedelere yardım

Manavgat ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Marion Füller ve Michael Kiggand, Elazığ'daki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

DHA | 28.01.2020 - 16:44..
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Manavgat'ta, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlara halkın katılımıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Mağaza sahipleri, iş insanları ve vatandaşların getirdiği battaniye, yorgan yastık, giyecek, ayakkabı, elektrikli soba, ve gıda malzemelerinden oluşan koliler, tıra yüklendi.

YERLEŞİK ALMANLARDAN KIYAFET YARDIMI

Düzenlenen yardım kampanyasın, Çolaklı Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Almanlar Marion Füller ve Michael Kiggand da duyarsız kalmadı.

Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Marion Füller ve Michael Kiggand, hazırladıkları kıyafetleri belediye yetkililerine teslim etti. Getirdikleri malzemeleri deftere kayıt ettiren Füller ve Kiggand,  Atatürk Kültür Merkezi önünde yardımların toplanmasını, kolilere konmasını ve tıra yüklenmesini izledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile de sohbet Marion Füller ve Michael Kiggand, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Başkan Sözen'e böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

Manavgat'ta yerleşik Almanlardan depremzedelere yardım -1

Manavgat'ta yerleşik Almanlardan depremzedelere yardım -2

Manavgat'ta yerleşik Almanlardan depremzedelere yardım -3

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