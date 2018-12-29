Almanların yüzde 38'i Merkel'in görevi bırakmasını istiyor

Yapılan bir ankete göre, katılanların yüzde 38'i, ekim ayı sonunda 2021 genel seçimlerinde tekrar başbakan adayı olmayacağını açıklayan Merkel'in, bu tarihi beklemeden koltuğundan kalkmasını istiyor.

YÜZDE 18'İ ÇEKİMSER

Ankette, yüzde 43'lük bir kesim ise, Merkel'in görev süresini tamamlamasından yana. Ankete katılanların yüzde 18'inin ise görüş belirtmediği bildiriliyor.

2005 yılından bu yana başbakanlık görevini sürdüren Merkel, 18 yıl boyunca üstlendiği Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti genel başkanlığı görevini ise aralık ayı başında bırakmış, ancak görev süresi bitene kadar başbakanlık koltuğunda oturmaya devam etmek istediğini belirtmişti.