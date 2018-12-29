taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Almanların yüzde 38'i Merkel'in görevi bırakmasını istiyor

Almanya'da vatandaşların üçte birinden fazlası, Başbakan Angela Merkel'in 2021'den önce görevini bırakmasından yana.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 19:54..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş
Almanların yüzde 38'i Merkel'in görevi bırakmasını istiyor

Yapılan bir ankete göre, katılanların yüzde 38'i, ekim ayı sonunda 2021 genel seçimlerinde tekrar başbakan adayı olmayacağını açıklayan Merkel'in, bu tarihi beklemeden koltuğundan kalkmasını istiyor.

YÜZDE 18'İ ÇEKİMSER

Ankette, yüzde 43'lük bir kesim ise, Merkel'in görev süresini tamamlamasından yana. Ankete katılanların yüzde 18'inin ise görüş belirtmediği bildiriliyor.

2005 yılından bu yana başbakanlık görevini sürdüren Merkel, 18 yıl boyunca üstlendiği Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti genel başkanlığı görevini ise aralık ayı başında bırakmış, ancak görev süresi bitene kadar başbakanlık koltuğunda oturmaya devam etmek istediğini belirtmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe adayları listesi

AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe adayları listesi

313
Şeyma'nın yeni sevgilisi de evli ve çocuklu

Şeyma'nın yeni sevgilisi de evli ve çocuklu

190
Kenan Sofuoğlu'nun danışmanı istifa etti

Kenan Sofuoğlu'nun danışmanı istifa etti

185
AK Parti İstanbul aday tanıtım toplantısı

AK Parti İstanbul aday tanıtım toplantısı

195
Kardan Çifte Minareli Medrese yapan Sivaslı

Kardan Çifte Minareli Medrese yapan Sivaslı

96
Erdoğan, MHP'nin İstanbul'daki 3 ilçe adayını açıkladı

Erdoğan, MHP'nin İstanbul'daki 3 ilçe adayını açıkladı

58
Silahlı Hürkuş-C'ye kendini koruma yeteneği

Silahlı Hürkuş-C'ye kendini koruma yeteneği

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir